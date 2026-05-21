Kadir İnanır Entübe Edildi: Akciğerinde Tümör Tespit Edildi

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi ile yoğun bakıma alınan Kadir İnanır entübe edildi. İnanır'ın akciğerindeki zatürrenin altında tümör tespit edildiği öğrenildi.

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki sanatçıya zatürre teşhisi konuldu.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden usta sanatçı durumunun kötüleşmesi üzerine bugün entübe edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, "Maalasef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız" ifadeleriyle İnanır'ın son durumunu dair gelişmeleri paylaştı.

