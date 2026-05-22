CHP Resmen YSK'ya İtiraz Etti

CHP'ye 'mutlak butlan' kararının ardından siyaset sahnesinde hareketli saatler yaşanıyor.

CHP YSK'YA BAŞVURDU

Dün Özgür Özel'in MYK toplantısının ardından tedbir kararının durdurulması için Yargıtay'a başvuru yapıldığını duyurmasının ardından bugün bir itiraz daha gerçekleştirildi.

CHP, 'mutlak butlan' kararının iptal için Yüksek Seçim Kurulu'na resmen başvurdu.

KURUL BUGÜN TOPLANDI

Bugün saat 11.00'de YSK'nın kurul toplantısının rutin olarak toplanacağı belirtilirken, CHP'nin başvurusunun bugünkü toplantıda gündeme alınıp alınmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Bu noktada CHP'nin başvurusu saat 11.00'den önce sisteme düştüyse bugün gündeme alınacağı aksi takdirde bir sonraki kurul toplantısında itirazın değerlendirileceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi