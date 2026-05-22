CHP'de Kriz Zirvesi: Özgür Özel MYK ve Belediye Başkanlarını Topluyor

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi organlarının yeniden göreve gelmesine karar verdi.

CHP dün ilk açıklamasında, "Kararı tanımıyoruz" dedi, MYK dün olağanüstü toplandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk açıklaması "Hayırlı olsun" oldu.

Özel, Yargıtay ve YSK'ya gerekli itirazların yapılacağını belirtirken, YSK bugün CHP'nin 'mutlak butlan' kararına itirazını görüşmek üzere saat 11.00'de toplanacak.

MYK YENİDEN TOPLANIYOR

Son olarak, CHP'den yeni bir hamle daha geldi.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin MYK'sini yeniden toplantıya çağırdı.

CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞECEK

Özel, saat 11.00'de de CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile görüşecek.

Kaynak: Haber Merkezi