Kapatılan Bilgi Üniversitesi İçin YÖK'ten Açıklama: Hiçbir Öğrenci Mağdur Edilmeyecek

YÖK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır." denildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversite hakkında verilen bu karara ilişkin açıklama yaptı.

'GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAKTADIR'

YÖK'ten yapılan açıklamada şunlar denildi:

"İstanbul Bilgi Üniversitesinin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun’un ek 11. Maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

'HERHANGİ BİR MAĞDURİYETE İZİN VERİLMEYECEK'

Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır.

Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir.

Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmî iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz."

