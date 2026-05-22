Dev Bahis Operasyonunda 66 Şüpheli Tutuklandı: 26 Milyarlık Vurgun Yapmışlar

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda yaklaşık 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.

20 Mayıs’ta 255 ekiple eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal, 7 silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen çok sayıda taşınmaz, araç ve motosiklete de el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 66’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA