Kılıçdaroğlu ile Özel Görüştü: 'En Uygun Zamanda Kurultaya Gidelim'

Kemal kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu'nun Özel'e "En uygun zamanda kurultaya gidelim" dediği öğrenildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu yeniden partinin başına geçti. Kararın tartışmaları sürerken, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Az önce görüşme gerçekleşti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu son aradığında ulaşamamıştı Özgür Özel geri dönüş yaptı. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi Kurultay'a götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel’e iletti.

Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğine ve sonra sayın Kılıçdaroğlu’na bir dönüş yapacağını ifade etti.

Yüz yüze görüşmeyle ilgili henüz bir karar yok. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli ile görüşmesi söz konusu değil. Bugün pek çok milletvekili ve belediye başkanı ile görüşme gerçekleştirildi."

Kaynak: Haber Merkezi

