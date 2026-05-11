Muhittin Böcek'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Bu Arkadaşları Doyuramıyorum, Beni Kurtarın'

Muhittin Böcek'in verdiği etkin pişmanlık ifadesinin detayları ortaya çıktı. Böcek'in ifadesinde "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum. Beni kurtarın bunlardan" dediği öğrenildi.

Muhittin Böcek'in verdiği etkin pişmanlık ifadesinin detaylarını Barış Yarkadaş tv100 yayınında anlattı:

"Muhittin Böcek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gittiğinde başsavcıya ‘Ben bu arkadaşları doyuramıyorum savcı bey. Bunların otel, uçak, isteklerinden yoruldum. Beni bunlardan kurtarım’ diyor. Kayda geçmeyen sohbet bu.

Savcıya bu isimlerin ne istediğini de söylüyor. Gökhan Böcek’in ilk ifadesi tam 59 sayfa. Muhittin Böcek’in kaç sayfa ifade verdiğini bilmiyoruz. 15.00 sularında başladı ifadesi. Gece saat 03.00’te bitti. Oğluyla birlikte çapraz sorguya alındı."

Hadi Özışık ise Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık ifadesinde "Oğlumun beyanı doğrudur. Beni aradılar, para gönder dediler. Oğlumu aradım, yardımcı ol dedim. O da parayı teslim etti. 1 milyon euroyu vermesi talimatını oğluma ben verdim. Ancak o para beni başkan adaylığım için verilmedi. CHP'ye destek için yaptım" dediğini aktardı.

AYRINTILAR GELİYOR...

