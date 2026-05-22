Kartalkaya’daki Yangın Faciasında Kritik Karar: İstinaf, Cezaları Onadı

Grand Kartal Otel yangını davasında istinaf mahkemesi kararını verdi. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 32 sanık hakkında verdiği mahkumiyet ve beraat kararlarını hukuka uygun bularak tüm itirazları reddetti.

Kararla birlikte otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü Emir Aras, yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu’nun da aralarında bulunduğu 11 sanığa verilen 34’er kez müebbet ve ek hapis cezaları onandı. Aynı dosyada otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, muhasebe müdürü Kadir Özdemir ile bazı belediye ve itfaiye görevlilerine verilen ağır hapis cezaları da geçerliliğini korudu.

Mahkeme ayrıca “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan yargılanan sanıklardan bazılarına 18 yıldan 22 yıl 3 aya kadar değişen hapis cezalarını onarken, beraat eden mutfak personelleri Faysal Yaver ve Enver Öztürk ile iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan hakkındaki kararları da yerinde buldu.

DOSYA YARGITAY'A GİDECEK

22 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, dosya temyiz incelemesi için Yargıtay’a gönderilecek.

Kaynak: DHA