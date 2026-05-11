Muhittin Böcek’in Gelini Zuhal Böcek Ek İfade Verdi: 'O Kadar Para Verdik, Hâla Ne İstiyorlar'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muhittin Böcek hakkında yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Görevden uzaklaştırılan Böcek’in adaylık sürecine ilişkin iddiaların da yer aldığı dosyada, gelin Zuhal Böcek 'aklama' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Zuhal Böcek bugün savcılığa ek ifade verdi. Aynı dosyada eşi Gökhan Böcek kısa süre önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verip itirafçı olmuştu. tv100'ün ulaştığı İfadede, eşi Gökhan Böcek’in Muhittin Böcek’in adaylık sürecinde Ankara’da CHP Genel Merkezi’ne bazı görüşmeler için gittiğini anlattığı belirtildi.

'SÜREKLİ SIRT ÇANTASIYLA GİDERDİ'

Zuhal Böcek, Ankara seyahatlerinden birinde eşinin “genel merkeze uğrayacağını” söylediğini aktarırken, kendisinin de otele ve genel merkeze gidiş sürecinde eşine eşlik ettiğini ifade etti. Böcek, eşinin yanında sürekli taşıdığı bir sırt çantasının bulunduğunu, görüşmeye de bu çantayla girdiğini söyledi.

TELEFON GÖRÜŞMESİ DETAYI

İfadede ayrıca, Gökhan Böcek’in daha önce kendisine Veli Ağbaba’nın, Özgür Özel adına para talep edildiğini söylediğini aktardığı yer aldı. Zuhal Böcek, Ankara yolculuklarından birinde eşinin CHP Genel Merkezi’ne giderken yolda Veli Ağbaba'yla telefonda konuştuğunu da hatırladığını ifade etti.

'O KADAR PARA VERDİK'

Adaylık sürecine ilişkin konuşmalara da değinen Zuhal Böcek, eşinin zaman zaman sürecin uzamasından dolayı stres yaşadığını ve maddi destek konularının ev içinde konuşulduğunu anlattı. Böcek, eşinin bazı dönemlerde “O kadar para verdik, hâlâ ne istiyorlar” şeklinde serzenişte bulunduğunu söyledi. İfadesinde “1 milyon euro” ifadesini duyduğunu ancak bu paranın kaynağı ya da kullanımına ilişkin bilgisinin olmadığını belirtti.

KAPALIÇARŞI'DA GÖRÜŞME DETAYI

Dosyada yer alan bir başka bölümdeyse Kapalıçarşı’da gerçekleştirildiği öne sürülen bir görüşmeye yer verildi. Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek’in medya işleriyle ilgilendiğini söylediği E.B. isimli kişiyle birlikte bir döviz bürosuna girdiğini, kendisininse dışarıda beklediğini ifade etti. İçeride ne konuşulduğunu ya da herhangi bir para alışverişi olup olmadığını bilmediğini belirten Böcek, sonrasında eşinin kendisine bazı ifadeler kullandığını söyledi.

Zuhal Böcek, ifadesinde paranın kim tarafından sağlandığına ilişkin doğrudan bilgisinin bulunmadığını, seçim dönemlerinde farklı kişilerden destek sağlandığına dair söylemler duyduğunu dile getirdi. Şüpheli avukatı ise müvekkilinin para temini, taşınması veya teslim edilmesi gibi herhangi bir süreçte aktif rolü olmadığını savundu. Açıklamada, Zuhal Böcek’in yalnızca eşine eşlik ettiği ve olayların içeriğine dair doğrudan bilgisinin bulunmadığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi