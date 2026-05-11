Kraliçe Mathilde Baykar Üssünde: Belçika Heyeti Milli SİHA’ları İnceledi
Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'ye gelen Kraliçe Mathilde ve beraberindeki üst düzey heyet, Baykar'ın üretim merkezini inceledi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, küresel güvenlik krizlerine karşı iş birliği vurgusu yaptı.
Kaynak: AA
Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki geniş çaplı Belçika Ekonomik Misyonu heyeti, milli SİHA'ların üretim üssü olan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.
Kraliçe Mathilde’e ziyaret sırasında Belçika Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, Savunma Bakanı Theo Francken ve üç bölge hükümetinin başbakanları eşlik etti.
Türk heyetinde ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün yer aldı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdür Haluk Bayraktar’dan üretim faaliyetleri hakkında detaylı brifing alan Kraliçe Mathilde, dünya çapında ses getiren milli insansız hava araçlarını yakından inceledi.
Ziyaret sonunda Bayraktar AKINCI TİHA önünde hatıra fotoğrafı çekildi ve Kraliçe'ye Bayraktar KIZILELMA maketi takdim edildi.
Ziyaretin ardından küresel savunma sanayiindeki konumlarına dair stratejik veriler paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Baykar dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi. Küresel ihracat pazarının tek başına yüzde 60'ına sahip durumda bulunuyor. Türkiye genelinde ise bu oran yüzde 65 seviyesinde" dedi.
Geliştirdikleri teknolojilerin dünyaya damga vurduğunu ve küresel ölçekte büyük rağbet gördüğünü belirten Bayraktar, SAHA 2026 Fuarı'nda da dünyadaki güvenlik çatlaklarına olan ilginin ve ulusların güvenlik arayışının net şekilde gözlemlendiğini ifade etti.
Dünyanın karanlık bir döneme doğru sürüklendiğine dikkat çeken Selçuk Bayraktar, güvenlik krizlerinin derinleşmemesi için uluslararasındaki rekabet yerine iş birliğinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.
Özellikle orta ve küçük ölçekli devletler için ortak teknoloji geliştirmenin önemine değinen Bayraktar, "Ulusların birbiriyle rekabet etmesi mevcut güvenlik krizini daha da derinleştirecektir. Dünyadaki ticaret savaşlarını, arz ve tedarik zincirindeki sıkıntıları aşmanın tek yolu güçlü ittifaklar ve sıkı bağlar kurmaktır. Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı ve bizim en büyük ihracat potansiyelimizi gerçekleştirdiğimiz yer Avrupa'dır. Bu ziyaretin Avrupa güvenlik mimarisindeki ortak çabalarımız adına önemli bir adım olduğunu değerlendiriyorum" şeklinde konuştu.