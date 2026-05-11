Bakanlık Duyurdu: Hantavirüs Şüphesiyle İzlenen 5 Kişiden İyi Haber

Sağlık Bakanlığı, ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen ve hantavirüs şüphesiyle takip edilen 3 vatandaşa ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, daha önce yurda giriş yapan 2 kişiyle birlikte toplam 5 kişiden alınan numunelerin sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Bakanlık, vatandaşların izolasyon ve yakın takip süreçlerinin sürdüğünü, şu ana kadar hiçbirinde hantavirüse ilişkin klinik belirti ya da semptoma rastlanmadığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi