Jiletle Tek Tek Toplanıyor, Altın Değerinde Satılıyor: Sivas'ta Hasat Başladı

Karların erimesi ve sıcaklıklarının yüzünü göstermesiyle birlikte Sivas meralarında renkli bir hareketlilik başladı. Anadolu sofralarının vazgeçilmez endemik lezzetlerinden biri olan madımak için kadınlar erken saatlerde arazilere çıkıyor.

JİLETLERLE TOPLANIYOR

Doğada kendiliğinden yetişen bu bitki, yabani otların arasından özenle ayırt edilerek jiletler yardımıyla köküne zarar vermeden tek tek kesilerek toplanıyor. Toplanması kadar temizlenmesi de büyük bir emek gerektiren madımak, semt pazarlarındaki yerini aldı. İlk hasat ürünleri tezgahlarda kilosu 200 TL'den satışa sunuldu.

MIHLAMASINDAN ÇORBASINA TAM BİR SAĞLIK DEPOSU

Meralarda hem madımak toplayıp hem de geleneksel madımak türkülerini seslendiren Sivaslı kadınlar, bu bitkinin yöre halkı için adeta doğal bir ilaç olduğunu belirtiyor.

Madımağın her türlü yemeğini sofralarına taşıdıklarını ifade eden kadınlar, "Yumurta ve kavurma ile yapılan mıhlamasını çok seviyoruz. Ayrıca bulgurlu çorbası, kurutması ve konservesi yapılıyor. Sindirim sistemi ve bağırsaklar için son derece faydalı bir ürün. Her yıl bu dönemde toplar, pişirir ve kışlık hazırlıklarımızı yaparız. Gurbette yaşayan akrabalarımız da bu lezzeti çok özlüyor, paketleyip onlara da gönderiyoruz" diyerek bitkinin kültürel ve biyolojik önemine dikkat çekti.

TALEP PATLAMASI BEKLENİYOR

Pazar esnafı Ethem Yıldız, iklim değişikliği ve hava sıcaklıklarının seyri nedeniyle madımak sezonunun bu yıl mayıs ayına sarktığını ifade etti. Yaklaşık bir haftadır tezgahları süsleyen ürüne yerel halkın ilgisinin yoğun olduğunu belirten Yıldız, "Madımak doğadan toplandıkça taze taze pazarımıza getiriyoruz. Şu an satışlar yeni başlamasına rağmen gayet güzel gidiyor. Ancak asıl büyük rağbet, yaz aylarında yurt dışından ve şehir dışından sıla-i rahim için gelecek gurbetçi vatandaşlarımızla yaşanacak. Haziran ayının ortasına kadar sürecek bu sezonda satışların katlanarak artmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA