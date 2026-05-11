Ev Sahiplerinden Sert Kararlar: Bu Kurala Uymayan Kiracı Evden Çıkartılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ev sahipleri ile kiracılar arasında son dönemde artan anlaşmazlıklar, kira sözleşmelerindeki maddelerin de kapsamını genişletti. Artık birçok kontratta yalnızca kira bedeli değil, kiracının yaşam şekline ilişkin detaylar da yer almaya başladı.

Yeni nesil kira sözleşmelerinde ev sahipleri, konutta kaç kişinin yaşayacağını belirleyen maddeler ekliyor. Bildirilen kişi sayısının aşılması ise bazı sözleşmelerde tahliye gerekçesi olarak gösteriliyor. Ayrıca kira ödemelerinde yaşanan gecikmeler için yüzde 5’e kadar gecikme faizi uygulanabileceği belirtiliyor.

BALKONA ÇAMAŞIR ASMAK BİLE MADDE OLDU

Site yaşamına ilişkin kurallar da kontratlarda daha sık görülmeye başladı. Bazı sözleşmelerde balkona çamaşır asılması, anten takılması ya da ev içerisinde spor aleti kullanılması yasaklanabiliyor. Bu maddelere uyulmaması durumunda ise kiracının tahliyesine kadar giden süreçlerin işletilebileceği ifade ediliyor. Bazı ev sahiplerinin, kiracının yaptığı tadilat ve masraflar için de ödeme talep edemeyeceğine dair maddeleri kontrata eklediği belirtiliyor.

'OKUMADAN İMZA ATMAYIN' UYARISI

Gayrimenkul uzmanları, kira sözleşmelerinin artık standart birkaç sayfalık belgeler olmaktan çıktığını ve daha kapsamlı özel hukuk sözleşmelerine dönüştüğünü belirtiyor. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, tarafların imza attığı her maddenin hukuki geçerlilik taşıdığına dikkat çekerek, sözleşmede yer alan kuralların ihlal edilmesinin tahliye sürecine kadar uzanabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, ilerleyen dönemde özellikle site yaşamı ve ortak kullanım alanlarına ilişkin yeni maddelerin kira sözleşmelerinde daha fazla yer alacağını öngörüyor.

Kaynak: TGRT Haber