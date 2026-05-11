ODTÜ'de Gözaltına Alınan 6 Şüpheliden 2’si Tutuklandı

ODTÜ'de 37. Uluslararası Bahar Şenliği sırasında yaşanan şiddet içerikli olaylara ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden C.A. ile İ.K. tutuklandı. Mahkeme, 4 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı uygulanmasına karar verdi

ODTÜ’de 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinlikleri sırasında bir grup öğrenci arasında yaşanan şiddet içerikli olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı. Mahkeme, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde düzenlenen 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinlikleri sırasında yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Ankara Adliyesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 6 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerden C.A. ile İ.K.’nin “devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “nitelikli kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

O.A, M.F.G, M.E.Y. ve A.B.D. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza verme yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Kaynak: ANKA

