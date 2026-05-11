Sağlık Bakanlığı Tek Tek Açıkladı: İşte Hantavirüsün İki Ölümcül Yüzü

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, MV Hondius yolcu gemisinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 3 kişnin hayatını kaybetmesine neden olan hantavirüs salgınına ilişkin kritik bilgiler paylaşıldı. Hantavirüs nedir, nasıl yayılır?

MV Hondius adlı yolcu gemisinde çıkan ve şu ana dek 3 kişinin hayatını kaybetmesine yolan açan hantavirüs, tüm dünyada bir kez daha pandemi korkusu yaşatıyor. Gemideki yolcular İspanya’nın Kanarya Adası’ndan tahliye edilmeye devam ederken; gemide bulanan 3 Türk yolcu da bugün Türkiye’ye gelerek evlerinde karantinaya alındı.

Bu gelişmeler yaşanırken, Sağlık Bakanlığı tarafından hantavirüse ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında virüsün kaynağı, yayılım türleri ve gösterdiği klinik tablolara dikkat çekildi.

İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Hantavirüs; bir RNA virüsüdür. Kemiriciler hantavirüslerin doğal rezervuarıdır. Enfekte kemiricilerin idrar, dışkı ve tükürüklerinde virüs bulunabilmektedir.

‘İNSANDAN İNSANA BULAŞ SON DERECE NADİR’

En önemli bulaş yolu; enfekte kemiricilerin salgılarındaki viral parçacıkların solunmasıdır.

* Fare çıkartıları ile doğrudan temas sonucu bulaş görülebilmektedir.

* Daha nadir olarak kemirici ısırıkları ile bulaş meydana gelebilmektedir.

* İnsandan insana bulaş son derece nadir olup yalnızca Güney Amerika’da görülen Hantavirüs’ün bir türü olan Andes virüsü için gösterilmiştir.

Hantavirüs enfeksiyonlarında iki farklı klinik tablo görülmektedir:

1. Renal Sendromla Seyreden Kanamalı Ateş (RSKA)

2. Hantavirüs Kardiyopulmoner Sendromu (HKPS)

