'Ucuz Kurtuldum' Diyen Ruhi Çenet'ten Yeni Açıklama: Hantavirüs Belirtisi Var mı?

Hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği lüks yolcu gemisinden erken ayrılan ünlü YouTuber Ruhi Çenet, enfekte olduğuna yönelik iddiaları kesin bir dille yalanlayarak Sağlık Bakanlığı kontrolünde evinde izole olduğunu duyurdu.

Son Güncelleme:
'Ucuz Kurtuldum' Diyen Ruhi Çenet'ten Yeni Açıklama: Hantavirüs Belirtisi Var mı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya genelinde büyük yankı uyandıran ve Atlas Okyanusu’ndaki "MV Hondius" adlı kruvaziyer gemisinde patlak veren hantavirüs salgınının yankıları sürüyor.

Dünyanın en ücra yerleşim yeri olan Tristan da Cunha adasında belgesel çekmek amacıyla 24 gün boyunca söz konusu gemide seyahat eden ünlü içerik üreticisi Ruhi Çenet, Türkiye’ye döndükten sonra kamuoyunda yükselen "hastalığı yayma ve karantinayı ihlal etme" eleştirilerine yanıt verdi.

'HİÇBİR HASTALIK BELİRTİM YOK'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çenet, "Hakkımda çok fazla bilgi ve asılsız haber yayıldı. Hiçbir hastalık belirtim hiçbir şekilde yoktur. Gemide bir virüs olduğunu öğrendiğim ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim ve karantinadayım" diyerek virüse yakalandığı iddialarını yalanladı.

'ÇOK UCUZ KURTULDUM'

Gemide yaşanan süreci uluslararası basına ve NTV'ye anlatan Çenet,gemi kaptanının 12 Nisan'da gerçekleşen ilk ölümü "doğal nedenlerden kaynaklı ve bulaşıcı olmayan bir durum" olarak anons ettiğini belirterek, bu nedenle yolcuların maskesiz şekilde açık büfe yemek yemeye ve toplu aktivitelere katılarak iç içe yaşamaya devam ettiğini söylemişti.

"Çok ucuz kurtuldum" diyen Çenet, durumun ciddiyetini anladıkları an kameramanıyla kendisini kabine kapattığını ifade etmişti.

Sağlık Bakanlığı Tek Tek Açıkladı: İşte Hantavirüsün İki Ölümcül YüzüSağlık Bakanlığı Tek Tek Açıkladı: İşte Hantavirüsün İki Ölümcül YüzüSağlık

Gemideki Türkler İstanbul'a Ulaştı: Hantavirüs Karantinasına GirdilerGemideki Türkler İstanbul'a Ulaştı: Hantavirüs Karantinasına GirdilerGüncel

Hantavirüs Salgını Çıkan 'Ölüm Gemisi'nden Kurtulan Ruhi Çenet Karantinada: 'Durumu Örtbas Etmeye Çalıştılar'Hantavirüs Salgını Çıkan 'Ölüm Gemisi'nden Kurtulan Ruhi Çenet Karantinada: 'Durumu Örtbas Etmeye Çalıştılar'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ruhi Çenet Salgın
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Ağırladı: 'AB Savunmasında Yer Almalıyız' Kraliçe Mathilde'ye Net Mesajlar
Malatya'da Kadın Cinayeti: Yolda Yürürken Eski Eşi Tarafından Katledildi Malatya'da Kadın Cinayeti, Yolda Yürürken Katledildi
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Kraliçe Mathilde Baykar Üssünde: Belçika Heyeti Milli SİHA’ları İnceledi Kraliçe Mathilde Baykar Üssünde: Belçika Heyeti Milli SİHA’ları İnceledi
Muhittin Böcek ile Oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Özgür Özel'e Poşette 200 Bin Dolar Teslim Ettim' Muhittin Böcek ile Oğlunun İfadesi Ortaya Çıktı: 'Özgür Özel'e Poşette 200 Bin Dolar Teslim Ettim'
Hantavirüs Paniği Büyüyor: Prof. Ceyhan’dan Kritik Uyarılar Hantavirüs Paniği Büyüyor: Prof. Ceyhan’dan Kritik Uyarılar
Cumhuriyet Savcısını Bile Dolandırdılar: Pes Dedirten Büyük Vurgun Cumhuriyet Savcısını Bile Dolandırdılar: Pes Dedirten Büyük Vurgun
Saadet Partisi'ne 'Mutlak Butlan Davasında' Karar Saadet Partisi'ne 'Mutlak Butlan Davasında' Karar