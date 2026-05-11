'Ucuz Kurtuldum' Diyen Ruhi Çenet'ten Yeni Açıklama: Hantavirüs Belirtisi Var mı?

Dünya genelinde büyük yankı uyandıran ve Atlas Okyanusu’ndaki "MV Hondius" adlı kruvaziyer gemisinde patlak veren hantavirüs salgınının yankıları sürüyor.

Dünyanın en ücra yerleşim yeri olan Tristan da Cunha adasında belgesel çekmek amacıyla 24 gün boyunca söz konusu gemide seyahat eden ünlü içerik üreticisi Ruhi Çenet, Türkiye’ye döndükten sonra kamuoyunda yükselen "hastalığı yayma ve karantinayı ihlal etme" eleştirilerine yanıt verdi.

'HİÇBİR HASTALIK BELİRTİM YOK'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çenet, "Hakkımda çok fazla bilgi ve asılsız haber yayıldı. Hiçbir hastalık belirtim hiçbir şekilde yoktur. Gemide bir virüs olduğunu öğrendiğim ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim ve karantinadayım" diyerek virüse yakalandığı iddialarını yalanladı.

'ÇOK UCUZ KURTULDUM'

Gemide yaşanan süreci uluslararası basına ve NTV'ye anlatan Çenet,gemi kaptanının 12 Nisan'da gerçekleşen ilk ölümü "doğal nedenlerden kaynaklı ve bulaşıcı olmayan bir durum" olarak anons ettiğini belirterek, bu nedenle yolcuların maskesiz şekilde açık büfe yemek yemeye ve toplu aktivitelere katılarak iç içe yaşamaya devam ettiğini söylemişti.

"Çok ucuz kurtuldum" diyen Çenet, durumun ciddiyetini anladıkları an kameramanıyla kendisini kabine kapattığını ifade etmişti.

