Gemideki Türkler İstanbul'a Ulaştı: Hantavirüs Karantinasına Girdiler

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı gemideki 3 Türk yolcu, İstanbul'a geldi. Şahıslar tedbiren evlerinde karantinaya girdi.

Hantavirüs görülen ve ölümlerin yaşandığı Hollanda bandralı "MV Hondius" gemisi, dün İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adalarının Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na demirledi.

Gemideki 23 milletten onlarca yolcu, karaya çıkartılarak uçakla ülkelerine gönderilmeye başlanmıştı. Gemide bulunan 3 Türk de İstanbul'a getirildi. Şahıslar tedbiren evlerinde karantinaya girdi.

NE OLMUŞTU?

Hollanda bandralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia limanından hareket etmişti. Gemide, 11 Nisan'da 70 yaşındaki bir Hollandalı hayatını kaybetmiş, 13-16 Nisan'da Afrika'nın batısındaki Tristan da Cunha, Erişilmez Ada ve Bülbül Adası ziyaretlerinde 6 yolcunun daha gemiye binmesiyle bu tarihlerdeki kayıtlara göre toplamda 180 yolcu ve mürettebat olduğu belirtilmişti.

Gemi Santa Elena'ya geldiğinde 30 kadar yolcu burada inmiş, hayatını kaybeden yolcunun cesedi ve semptomu bulunan Hollandalı eşi de gemiden ayrılmıştı.

Johannesburg'a giden Hollandalı kadın 26 Nisan'da ölmüştü. İngiliz vatandaşı olan ve semptom gösteren bir erkek yolcu da yanındaki ABD'li arkadaşı ile birlikte 27 Nisan'da gemiden indirilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2 Mayıs'ta MV Hondius'un Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) olduğu sırada hantavirüs vakalarının gemide görüldüğünü açıklamış ve 3 Mayıs'ta bir Alman kadın yolcunun hayatını kaybetmesiyle bu gemide seyahat edip virüsten ölenlerin sayısı 3'e çıkmıştı.

Capo Verde yetkililerinin geminin yanaşmasına ve herhangi bir kişinin inmesine izin vermemesi üzerine DSÖ ve İspanya arasında yapılan görüşmeler sonrasında 5 Mayıs'ta yolcuların indirilmesi için MV Hondius'un Tenerife'ye getirilmesine karar verilmişti.

