33 İldeki Dev Operasyona İlişkin Bakan Gürlek'ten Açıklama: 8,7 Milyarlık Yasa Dışı Bahis Ağı Çökertildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı operasyonla ilgili X hesabından açıklama yaptı. Eskişehir merkezli olarak 33 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik önemli bir adım atıldığını kaydeden Gürlek, "Gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Soruşturma kapsamında yaklaşık 8,7 milyar TL’lik suç gelirinin ortaya çıkarıldığını aktaran Gürlek, olayla bağlantılı kişiler hakkında adli işlemlerin titizlikle sürdüğünü söyledi. Bakan Gürlek açıklamasında, "Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden hiçbir yapıya asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, tam bir eş güdüm içinde yürüttüğü çalışmalar; suç odaklarının nefesini kesmeye devam ediyor. Kurumlarımızın ortaya koyduğu bu güçlü irade, suçla mücadelemizdeki en büyük dayanağımızdır.



Eskişehir Cumhuriyet… — Akın Gürlek (@abakingurlek) May 11, 2026

Kaynak: Haber Merkezi