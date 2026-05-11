33 İldeki Dev Operasyona İlişkin Bakan Gürlek'ten Açıklama: 8,7 Milyarlık Yasa Dışı Bahis Ağı Çökertildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama ağına darbe vurulduğunu açıkladı. Gürlek, operasyonda 8,7 milyar TL’lik suç gelirinin tespit edildiğini belirtti.

Son Güncelleme:
33 İldeki Dev Operasyona İlişkin Bakan Gürlek'ten Açıklama: 8,7 Milyarlık Yasa Dışı Bahis Ağı Çökertildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı operasyonla ilgili X hesabından açıklama yaptı. Eskişehir merkezli olarak 33 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik önemli bir adım atıldığını kaydeden Gürlek, "Gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Soruşturma kapsamında yaklaşık 8,7 milyar TL’lik suç gelirinin ortaya çıkarıldığını aktaran Gürlek, olayla bağlantılı kişiler hakkında adli işlemlerin titizlikle sürdüğünü söyledi. Bakan Gürlek açıklamasında, "Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden hiçbir yapıya asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

33 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 135 Kişi Gözaltında33 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 135 Kişi GözaltındaGüncel

20 Milyar Liralık Bahis Ağına Darbe, Kritik İsim Tutuklandı20 Milyar Liralık Bahis Ağına Darbe, Kritik İsim TutuklandıGüncel

Futbolda Bahis Soruşturmasında Kritik Tahliye: Murat Özkaya’ya Ev HapsiFutbolda Bahis Soruşturmasında Kritik Tahliye: Murat Özkaya’ya Ev HapsiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akın Gürlek yasa dışı bahis
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Jiletle Tek Tek Toplanıyor, Altın Değerinde Satılıyor: Sivas'ta Hasat Başladı Jiletle Tek Tek Toplanıyor, Altın Değerinde Satılıyor: Sivas'ta Hasat Başladı
Bakanlık Duyurdu: Hantavirüs Şüphesiyle İzlenen 5 Kişiden İyi Haber Hantavirüs Şüphesiyle İzlenen 5 Kişiden İyi Haber
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Muhittin Böcek ile Oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Özgür Özel'e Poşette 200 Bin Dolar Teslim Ettim' Muhittin Böcek ile Oğlunun İfadesi Ortaya Çıktı: 'Özgür Özel'e Poşette 200 Bin Dolar Teslim Ettim'
Kraliçe Mathilde Baykar Üssünde: Belçika Heyeti Milli SİHA’ları İnceledi Kraliçe Mathilde Baykar Üssünde: Belçika Heyeti Milli SİHA’ları İnceledi
Hantavirüs Paniği Büyüyor: Prof. Ceyhan’dan Kritik Uyarılar Hantavirüs Paniği Büyüyor: Prof. Ceyhan’dan Kritik Uyarılar
Ev Sahiplerinden Sert Kararlar: Bu Kurala Uymayan Kiracı Evden Çıkartılıyor Ev Sahiplerinden Sert Kararlar: Bu Kurala Uymayan Kiracı Evden Çıkartılıyor
Cumhuriyet Savcısını Bile Dolandırdılar: Pes Dedirten Büyük Vurgun Cumhuriyet Savcısını Bile Dolandırdılar: Pes Dedirten Büyük Vurgun