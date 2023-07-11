Muğla'da korkutan yangın: 13 iş yeri zarar gördü

Muğla’nın Ula ilçesinde meydana gelen yangında 13 iş yeri zarar görürken, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Son Güncelleme:

Yangın, Ula’nın Köprübaşı Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ula Belediyesi’ne ait fırında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda çevredeki ahşap iş yerlerini sardı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 13 iş yeri alevlere teslim olurken, yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 helikopter ile havadan, karadan ise itfaiye, arazöz ve TOMA ile müdahale ediliyor. Büyük çapta maddi zararın meydana geldiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangınlar
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Artvin’de Temmuz ayında kar sürprizi Artvin’de Temmuz ayında kar sürprizi
17 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi 17 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi
İzmir'de orman yangını: Soğutma çalışmaları sürüyor İzmir'de orman yangını: Soğutma çalışmaları sürüyor
Mersin'de aldığı rakının içinden çıkan şoke etti! Aldığı rakının içinden çıkan şoke etti!
Selin vurduğu Zonguldak'ta heyelan anı anbean görüntülendi Selin vurduğu Zonguldak'ta heyelan anı anbean görüntülendi
Rahatlığı pes dedirtti: Güvenlik kamerasına selam verip 3 milyonluk otomobili çaldı Güvenlik kamerasına selam verip 3 milyonluk otomobili çaldı
Trabzon'da sergileniyor: İşte Hitler'in eritip tanka dönüştürdüğü baskı makinesi Trabzon'da sergileniyor: İşte Hitler'in eritip tanka dönüştürdüğü baskı makinesi
Muğla’da 3 saatte 6 anız ve orman yangını Muğla’da 3 saatte 6 anız ve orman yangını
Marmaris’te iki ayrı noktada orman yangını Marmaris’te iki ayrı noktada orman yangını
Zonguldak'ta sel felaketi Zonguldak'ta sel felaketi
Sakarya'da dalgalar 3 metreyi aşınca sahil savaş alanına döndü Sakarya'da dalgalar 3 metreyi aşınca sahil savaş alanına döndü
İskenderun’da denizde hortum: O anlar saniye saniye görüntülendi İskenderun’da denizde hortum: O anlar saniye saniye görüntülendi
ÇOK OKUNANLAR
En sadık burçlar belli oldu: Aldatılmak istemiyorsanız sevgilinizi bu burçlardan seçin En sadık burçlar belli oldu: Aldatılmak istemiyorsanız sevgilinizi bu burçlardan seçin
Emekli maaş zammında son dakika sürprizi: Zam oranı değişecek mi? Emekli maaş zammında son dakika sürprizi!
İşte Netflix, Disney Plus ve Amazon'a alternatif 7 ücretsiz platform İşte Netflix, Disney Plus ve Amazon'a alternatif 7 ücretsiz platform
Bahçeli'nin sözleri kulisleri hareketlendirdi: Emekli maaş zam oranı değişir mi, konuşulan ihtimal ortaya çıktı Emekli maaş zam oranı değişir mi, konuşulan ihtimal ortaya çıktı
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Galatasaraylı aşkı! Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Galatasaraylı aşkı!