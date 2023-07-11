Artvin’de Temmuz ayında kar sürprizi

Artvin’de Temmuz ayının 11’inde kar sürprizi yaşandı. Şavşat ilçesi Arsiyan yaylasında çekilen görüntüde 3 bin 600 rakımlı Cin Dağının zirvesi ve eteklerinde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Karadeniz’e turuncu kodla kuvvetli yağış uyarısının yanı sıra yüksek kesimlerde hava sıcaklığının 5 derecenin altına düşeceği uyarısında bulunmuştu. Kentin 3 bin rakım üzeri noktalarında 5 derecenin altında düşen hava sıcaklığıyla yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Gece geç saatlerde etkili olan kar yağışı günün aydınlanmasıyla dağın eteklerinin beyaza büründüğü ortaya çıktı.

Yeşille beyazın bütünleştiği kartpostallık görüntüyü yayla sakinleri görüntüleyerek temmuz ayında kar sürprizinin şaşkınlığını yaşadılar.

Bir süre sonra bulutlarla kaplanan zirvede havanın ısınmasıyla birlikte karın eridiği görüldü.

Kaynak: İHA