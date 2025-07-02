Kılıçdaroğlu'nun Ofisi Satışa Çıkarıldı, Mülk Sahibi Haberlere Sitem Etti

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Eski Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kurultay sürecinin ardından kullanmaya başladığı Ankara’daki çalışma ofisi satışa çıktı.

Eski CHP liderinin çalışma ofisi 43 milyon liraya satışa çıkarıldı.

CHP’nin 5-6 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen ve iptali için hukuki girişimlerde bulunulan kurultayda genel başkanlığı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetteki aktif rolünü sürdürmek amacıyla kısa süre içinde kendisine bir çalışma ofisi tutmuştu. Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Mustafa Kemal Mahallesi’nde yer alan ve daha önce İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi gibi 6’lı Masa bileşenlerinin genel merkezlerine de ev sahipliği yapan bölgede bir ofis kiralamıştı.

Dubleks olarak tasarlanan ve üç odadan oluşan ofiste Kılıçdaroğlu, siyasi görüşmelerini yürüttü. Ofis zaman zaman finansmanı üzerinden tartışma konusu olmuştu.

MÜLK SAHİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Gazeteci Barış Yarkadaş, mülk sahibi ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Yarkadaş'ın aktardığına göre; medyadaki haberlere sitem eden mülk sahibi, ofisi satışa çıkardığını doğrulayarak, "Ben bu gelişmeyi Sayın Kılıçdaroğlu’na yaklaşık iki ay önce arz ettim. Sebebini de anlattım. Yeni bir iş kurma hazırlığım var. Dolayısıyla yeni bir süreç içindeyim" dedi.

'BENİM SATIŞ PLANIMDA 'KİRACI İÇİNDE KALACAK' ŞARTI VAR'

Mülk sahibi, “Üzüldüğüm nokta ise şurası…” diyerek devam etti:

“Ben sayın genel başkana kararımı arz ederken, satış ilanı vereceğimi, satış şartı olarak da ‘Kiracı içinde kalarak devam edecek’ şartı koyacağımı söyledim. Sayın genel başkan ise ‘Bizi düşünerek kendini zora sokma. Senin için hangisi uygun olacaksa o yöntemle sat’ ifadesini kullandı. Keşke o haberleri yapanlar açıp bana perde arkasını sorsaydı.

Benim satış planımda ‘Kiracı içinde kalarak’ şartı ve düşüncesi var. Arayanlara da söylüyorum zaten. Bu haberler beni mahcup etti. Ben sanki sayın genel başkanın tahliyesini istiyormuşum gibi bir hava yarattılar. Çok üzüldüm. İşin gerçeğini kamuoyunun bilmesini istiyorum. Kemal Bey bizim için çok kıymetlidir. Bilinmesinde fayda var. Ofis ofis deyip duruyorlar. Bu konu niye ikide bir açılıyor anlamıyorum..”