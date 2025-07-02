Erzurum'da Korkutan Deprem
Bugün Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesinin ardından Erzurum'da da 4.1 büyüklüğünde büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk bilgileri paylaştı.
Türkiye'de Bursa'da iki gündür meydana gelen depremlerle yürekler ağızlara gelirken bir deprem haberi de Erzurum'dan geldi.
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilere göre depremin derinliğinin 6.92 kilometre olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 2, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Köprüköy (Erzurum)
Tarih:2025-07-02
Saat:16:58:57 TSİ
Enlem:39.77528 N
Boylam:41.90611 E
Derinlik:6.92 km
Detay:https://t.co/bjcO8XxXnt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nden gelen açıklamada da depremin büyüklüğü 4.1 olarak kayıtlara geçirilirken, depremin derinliğinin ise 5 kilometre olduğu belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 2, 2025
TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) https://t.co/HNfqy8ULBr
02.07.2025, 16:58:56 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Bursa'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından bugün de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Depremler, İstanbul başta olmak üzere çevre kentlerden de hissedilirken yürekler ağızlara gelmişti.
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Kaynak: Haber Merkezi