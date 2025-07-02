Erzurum'da Korkutan Deprem

Bugün Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesinin ardından Erzurum'da da 4.1 büyüklüğünde büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk bilgileri paylaştı.

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Erzurum'da Korkutan Deprem
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Türkiye'de Bursa'da iki gündür meydana gelen depremlerle yürekler ağızlara gelirken bir deprem haberi de Erzurum'dan geldi.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilere göre depremin derinliğinin 6.92 kilometre olduğu bildirildi.

Kandilli Rasathanesi'nden gelen açıklamada da depremin büyüklüğü 4.1 olarak kayıtlara geçirilirken, depremin derinliğinin ise 5 kilometre olduğu belirtildi.

Bursa'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından bugün de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Depremler, İstanbul başta olmak üzere çevre kentlerden de hissedilirken yürekler ağızlara gelmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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