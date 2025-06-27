Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken 'Kurultay' Çıkışı! 'Başka Çaremiz Yok, Aksi Halde...'

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptalini talep eden davanın görüleceği 30 Haziran Pazartesi günü öncesi bir açıklama yaptı.

Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki, bir ve beraber olmaktan başka ne şansımız var ne de çaremiz... 30 Haziran’daki dava süreciyle ilişkilendirilerek, partililerimizin ya da partili görünen bazı isimlerin mevcut Genel Başkanımız ve önceki Genel Başkanımız etrafında yürüttükleri tartışmaların; ne ülkemizin demokratikleşme ve adalet mücadelesine, ne de yurttaşlarımızın derinleşen yoksulluk sorununa katkı sunması mümkündür.

Üstelik bu tartışmaların, parti kültürümüzle bağdaşmayan bir üslupla ve önceki Genel Başkanımıza yönelik hakarete varan ifadelerle yürütülmesi, asla kabul edilemez. Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dahil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz. Benim anlatmak istediğim sadece bundan ibarettir."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: ANKA