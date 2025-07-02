Orman Yangınları İçin Kritik Açıklama! Önümüzdeki 3 Güne Dikkat!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin dört bir yanında ormanlar alevlere teslim olurken, korkutan haber Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Alper Yılmaz’dan geldi.

Hatay, İzmir, Antalya, Bilecik, Sakarya, Kahramanmaraş gibi pek çok kentimizde orman yangınları hayatı felç ederken, Yılmaz, "Bugünden itibaren de dikkatli olmamız gereken bir periyottayız. Çünkü meteorolojik risk haritasına göre çarşamba, perşembe, cuma günleri 3 günlük periyotta ciddi manada rüzgar var ülkemizde" ifadelerini kullandı.

27 Haziran-1 Temmuz arasında 401 yangından 399’unun söndürüldüğünü 2 tanesinin de kontrol altına alındığını kaydetti.

Ancak, Yılmaz korkutan haberi de verdi. Yılmaz bugünden itibaren 3 günlük süreyle ülkemizde ciddi bir rüzgar görüleceğini aktardı Yılmaz, “Bugünden itibaren de dikkatli olmamız gereken bir periyottayız. Çünkü meteorolojik risk haritasına göre çarşamba, perşembe, cuma günleri 3 günlük periyotta ciddi manada rüzgar var ülkemizde. Bu rüzgarda orman yangınlarıyla ilgili ciddi şekilde risk teşkil ediyor" diye konuştu.

YANGINLARA NASIL MÜDAHALE EDİLİYOR?

Yılmaz yangınlarla mücadelede 30 Orman Bölge Müdürlüğü'nün de harekat merkezleri olduğuna dikkat çekerek, "Bölge müdürlüklerimiz de kendi sorumluluk alanlarında çıkan yangınlara anında müdahil oluyorlar. Fakat bölge müdürlüklerinin söndürme kapasitesinin üzerine çıkan bu daha büyük ölçekli yangınların sevkli idaresini buraya alıyoruz. Özel olarak buradan sevkli idare ediyoruz. Oralara takviye ekipleri gönderiyoruz. Daha farklı sıkıntılara sebebiyet verebilecek yangınlarla ilgili AFAD'ı arıyoruz. Bunun dışında bizim söndürme güçlerimize ilave olarak protokoller kapsamında rezerv güç olarak Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yangınlara müdahale ediyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DHA