Tuvalete Ne Sıklıkla Çıkıyorsunuz? Yeni Araştırmada Kritik Sonuçlar

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Sistem Biyolojisi Enstitüsü (ISB) uzmanları tarafından 1.400’den fazla kişinin sağlık verileriyle yürütülen çalışmada, bağırsak hareketlerinin sayısı, kişisel alışkanlıkların ötesinde, kan değerleri, dışkı örnekleri, bağırsak mikrobiyotası ve hatta genetik unsurlar ile birlikte incelendi.

Araştırmaya göre, günde 1 ila 2 kez tuvalete çıkan kişiler, genel sağlık düzeyinde en iyi grubun içinde yer aldı. Uzmanlar bu sıklığı, sağlıklı bir yaşam için ideal “Goldilocks bölgesi” olarak nitelendirdi.

HEM KABIZLIK HEM SIK TUVALETE ÇIKMA TEHLİKE SİNYALİ

Öte yandan, bağırsak hareketlerinin normdan sapması ise dikkat çekici sonuçlar doğuruyor. Haftada 1-2 kez tuvalete çıkanlarda kabızlık, günde 4'ten fazla çıkanlarda ise ishal gibi durumların yanı sıra, kan ve karaciğer değerlerinde çeşitli sağlık risklerine rastlandı.

Çalışmada özellikle bir metabolit olan indoksil sülfatın seviyesinin, anormal dışkılama sıklığına sahip bireylerde daha yüksek olduğu belirlendi. Bu maddenin, böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca, düzenli bağırsak alışkanlığı olan bireylerde, bağırsakta lifleri parçalayan yararlı bakterilerin çok daha aktif olduğu tespit edildi.

CEP TELEFONUYLA TUVALETE GİRENLER DİKKAT

Araştırmada sadece fiziksel sağlık değil, davranışsal etkiler de gündemdeydi. Boston’daki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi’nden gastroenterolog Dr. Trisha Satya Pasricha liderliğinde yürütülen farklı bir çalışmada ise, tuvalette akıllı telefon kullanan bireylerin ciddi risklerle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Bu bireylerde hemoroid belirtilerinin görülme ihtimali %46 daha yüksek. Uzmanlara göre, telefon ekranına dalmak, tuvalette geçirilen süreyi uzatarak bağırsaklara baskı yapıyor ve dolaşımı olumsuz etkiliyor.

TUVALET ALIŞKANLIKLARINIZI HAFİFE ALMAYIN

Araştırmacılar, dışkılama sıklığının hijyenik bir rutin olmanın ötesinde, vücudun iç dengesini yansıtan önemli bir sinyal olduğunu belirtiyor. Uzun süreli düzensizliklerin, sindirim sisteminden karaciğere kadar birçok organ üzerinde baskı yaratabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi