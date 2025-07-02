Türkiye Kırmızı Alarma Geçti: Kocaeli, Kütahya, İzmir, Aydın… Orman Yangınları Dört Bir Yanda!

Türkiye'de yaz sıcakları ve rüzgarın etkisiyle Kütahya, Kocaeli, Aydın ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde orman yangınları çıktı. Yangınlara hem havadan hem karadan müdahaleler sürüyor.

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Yazın gelmesiyle sıcaklıklarını etkisinin artırması ve rüzgarlı havaların yayılmasıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli noktalarında peş peşe orman yangınları meydana geliyor. Kütahya, Kocaeli, Aydın ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

KÜTAHYA: MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine fark edildi. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayılırken, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ve ilçe itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, hem karadan alevlerin ilerlemesini durdurmaya hem de havadan helikopter desteğiyle söndürme çalışmaları yapmaya devam ediyor. Yerel kaynaklara göre, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KOCAELİ: RÜZGAR TEHLİKEYİ ARTIRIYOR

Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık bölgede saat 15.00 sularında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli alevlere yoğun şekilde müdahale ediyor.

Türkiye Kırmızı Alarma Geçti: Kocaeli, Kütahya, İzmir, Aydın… Orman Yangınları Dört Bir Yanda! - Resim : 1

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda arazöz, tanker ve personel gönderildiğini açıkladı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmaması için ekipler yoğun çaba harcıyor.

AYDIN: HAVADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Aydın’ın Çine ilçesi Kırksakallar köyü yakınındaki tarım arazisi ve makilik alanda saat 13.00 civarında başlayan yangın, kuru otlar ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Türkiye Kırmızı Alarma Geçti: Kocaeli, Kütahya, İzmir, Aydın… Orman Yangınları Dört Bir Yanda! - Resim : 2

Yangına müdahale için bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozer sevk edildi.

Tarım alanlarıyla birlikte orman sınırlarına da yaklaşan yangının kontrol altına alınması için bölgedeki tüm kaynaklar seferber edilmiş durumda. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor; ancak bölgedeki anız yakma faaliyetleri şüpheli olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Kırmızı Alarma Geçti: Kocaeli, Kütahya, İzmir, Aydın… Orman Yangınları Dört Bir Yanda! - Resim : 3

İZMİR: ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞIYOR

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi’nde saat 14.00 sularında çıkan yangın, otluk alanda başladı. Kısa sürede yayılan alevler, kuru zemin ve sert rüzgarlar nedeniyle yerleşim yerlerine yaklaştı.
Çevrede yaşayan vatandaşlar, yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaptı. Ardından bölgeye helikopterler, itfaiye araçları, Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Türkiye Kırmızı Alarma Geçti: Kocaeli, Kütahya, İzmir, Aydın… Orman Yangınları Dört Bir Yanda! - Resim : 4

Yangının zeytin ağaçlarıyla kaplı alanlara ve bazı yazlıklara yaklaşması üzerine bazı evler tahliye edildi. Gökyüzüne yükselen yoğun duman tabakası, kilometrelerce öteden görülebiliyor.

Türkiye Kırmızı Alarma Geçti: Kocaeli, Kütahya, İzmir, Aydın… Orman Yangınları Dört Bir Yanda! - Resim : 5

İzmir genelinde, son günlerde Menderes ve Seferihisar ilçelerinde de büyük orman yangınları çıkmış, çok sayıda tarım alanı zarar görmüştü. Çeşme’deki yangın, İzmir’de yaz başından bu yana çıkan 5. büyük yangın olarak kayda geçti.

3 MAHALLE İÇİN TAHLİYE KARARI

Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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