Kemal Sunal'ın Mercedes'i Giresun'da satışa çıktı!

Giresun'da yaşayan Ahmet Yılmaz, 2007 yılında bir arkadaşı vasıtasıyla 200 marka satın aldığı Kemal Sunal’ın "Keriz, Sevimli Hırsız, Garip" gibi bir çok filminde de yer alan 1984 model Mercedes'i satışa çıkardı.

Son Güncelleme:
><

Yeşilçam ve Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan usta oyuncu Kemal Sunal’ın 1984 yılında Almanya turnesinde aldığı ve bir çok filminde de kullandığı 1984 model Mercedes'in şimdiki sahibi Giresun'da yaşayan Ahmet Yılmaz, otomobili satışa çıkardı.

Sunal'ın hatırası olan arabayı sadece parasını verene değil, aynı zamanda hatırasına saygı duyan, arabaya gözü gibi bakacak birisi olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "İstanbul’da yaşayan bir arkadaşımın vasıtasıyla 2007 yılında bu arabayı almıştım. Alırken arabanın Kemal Sunal’ın olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde çok mutlu oldum ve o günden sonra arabaya adeta gözüm gibi baktım. O dönemlerde çok almak isteyen oldu ama asla satmayı düşünmedim. Rahmetlinin anısına sahip çıkmanın ve onun aracını kullanmanın güzel duygularını yaşadım. Ama artık satmaya karar verdim. Sadece arabanın parasını verene vermeyeceğim. Aynı zamanda benim gibi Kemal Sunal’ın maneviyatına saygı da duymalı" dedi.

KEMAL SUNAL'IN EŞİ "HATIRALARINA DAYANAMAM" DİYE ALMAK İSTEMEMİŞ

Daha önce Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’ın arabayı almak istemediğini de kaydeden Yılmaz, "Merhum Kemal Sunal’ın vefatının ardından davet üzerine arabayla beraber 72. yaş gününde katılmıştım. Kemal Sunal’ın eşi ve yakınları arabaya büyük ilgi göstermişti. Hatta eşi ve kızı çok duygulanmıştı. Burada gazeteciler eşi Gül Sunal’a 'Arabayı satın almak ister misiniz?' diye sorduklarında gözyaşlarını tutamamıştı ve 'Bu arabayı alırım ama o hatıralarına dayanamam, o yükü kaldıramam' diyerek almak istemediğini ifade etmişti. Bugün ne düşünürler bilemiyorum ama Kemal Sunal’ın hatırasına artık benden sonra daha iyi bakacak, değerini bilecek birilerinin almasını isterim" diye konuştu.

Kemal Sunal'ın Mercedes'i Giresun'da satışa çıktı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kemal Sunal Giresun
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Gaziantep'te döviz bürosundaki yanlış dolar hesabı pahalıya mal oldu! Döviz bürosundaki yanlış dolar hesabı pahalıya mal oldu!
Depremde kolunu kaybeden anne, kızı için biyonik kola kavuşmak istiyor Depremde kolunu kaybeden anne, kızı için biyonik kola kavuşmak istiyor
İzmir'de oltaya takıldı, 100 bin TL götürdü! Oltaya takıldı, 100 bin TL götürdü!
Şantiyede işçilerin meydan kavgası kamerada: İnşaat birbirine girdi Şantiyede işçilerin meydan kavgası kamerada: İnşaat birbirine girdi
Van Gölü’nde hortum Van Gölü’nde hortum
Öğrencinin refleksi faciayı önledi: Kayan araca atlayıp el frenini çekti Öğrencinin refleksi faciayı önledi: Kayan araca atlayıp el frenini çekti
Yüksekova'ya mevsimin ilk karı düştü Yüksekova'ya mevsimin ilk karı düştü
Ulgar Geçidi'nde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü Ulgar Geçidi'nde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
Yıldırımın isabet ettiği ağaçlık alan alevlere teslim oldu Yıldırımın isabet ettiği ağaçlık alan alevlere teslim oldu
Yangında yavrularını kaybeden kedi, annesiz kalan yavruyu sahiplendi Yangında yavrularını kaybeden kedi, annesiz kalan yavruyu sahiplendi
Şile’de sağanak nedeniyle taşan dere havadan dron ile görüntülendi Şile’de sağanak nedeniyle taşan dere havadan dron ile görüntülendi
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi!
ÇOK OKUNANLAR
Döviz hesabı olanlar şaşkın: Bu sınırın üzerinde doları olanlar için bankalardan yeni uygulama Döviz hesabı olanlar şaşkın: Bu sınırın üzerinde doları olanlar için bankalardan yeni uygulama
Finans uzmanından yatırımcılara uyarı: İşte patlama yapması beklenen 20 hisse Finans uzmanından yatırımcılara uyarı: İşte patlama yapması beklenen 20 hisse
Son yılların en dikkat çeken anketi: Erdoğan'ı geçen isim dikkat çekti! Son yılların en dikkat çeken anketi: Erdoğan'ı geçen isim dikkat çekti!
Konut satışında yeni dönem: 1 Kasım'da başlıyor Konut satışında yeni dönem: 1 Kasım'da başlıyor
Kedicikler itiraf etti, Adnan Oktar'ın yaptığı eziyetlerin listesi ortaya çıktı! Kedicikler itiraf etti, Adnan Oktar'ın yaptığı eziyetlerin listesi ortaya çıktı!