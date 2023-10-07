İzmir'de oltaya takıldı, 100 bin TL götürdü!

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık açıklarında tekneye bağlı olan oltayı götüren dev balık, beraberinde 100 bin TL götürdü. Balığın 100 bin TL'yi götürdüğü anlar ve balıkçıların şaşkınlıklarını kameraya yansıdı.

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İzmir’in Seferihisar açıklarında, tekneyle balık avına çıkan balıkçı Suat Yiğit’in oltasına orkinos takıldı.

Yiğit ve arkadaşları diğer oltalara bakarken tekneye bağlı oltaya takılan 400 kg olduğu tahmin edilen orkinos sert bir şekilde 100 bin TL değerindeki oltayı götürdü.

KAMERALARA YANSIDI

Çekmenin şiddetiyle oltanın takılı olduğu teknenin kenar bölümü yerinden söküldü. Balığın oltayı götürdüğü anlar ve balıkçıların olay karşısındaki şaşkınlıkları kameraya saniye saniye yansıdı.

İzmir'de oltaya takıldı, 100 bin TL götürdü! - Resim : 1

"HİÇ BAŞIMIZA GELMEMİŞTİ"

Oltası balık tarafından götürülen balıkçı Suat Yiğit, "Seferihisar bölgesinde Körfez'de Sığacık'ta biz zaten Mavi Orkinos yakalıyoruz. Orada ağırlık olarak 600 kilograma kadar yaklaşan balıklar var. Olayın yaşandığı gün 3-4 kişilik bir ekip, sağlam bir tekne ve olta takımı ile çıktık. Güçlü bir kamış güçlü bir makine taktık. Çünkü hedeflerimiz arasında büyük balık yakalamak vardı. Oltamızın ayarını da çok sert yaptık. Büyük bir balık geldiğinde kolay kolay ipi alamasın diye. Tabi teknenin kırılabileceğini hiç düşünmedik. Bu zamana kadar hiç başımıza gelmemişti" dedi.

"100 BİN TL GÖTÜRDÜ"

"O anda şaşkınlıkla oltanın gidişini izledik, hiçbir şey yapamadık" diyen Yiğit, "Gerçekten oltaya çok büyük bir balık vurdu. Takımımız sağlam olduğu için dayandı ama tekne dayanamadı maalesef. İşin üzücü tarafı yaklaşık 100 bin lira değerinde olan kamış makine, ip her şeyimiz balıkla beraber gitti maalesef" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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