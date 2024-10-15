Kandilli duyurdu! Elazığ'da Bir Deprem Daha

Dün gece 4.4 büyüklüğündeki depremle sallanan Elazığ yine sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 13.42'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Kandilli duyurdu! Elazığ'da Bir Deprem Daha

Dün gece saat 00.05'te 4.4 büyüklüğündeki depremle sallanan Elazığ'da bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre kentte saat 13.42'de 3.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Depremin merkez üssünün Sivrice olduğu açıklandı. Korkutan sarsıntının derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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