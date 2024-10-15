Jahrein Yeniden Cezaevine mi Giriyor? İstenen Ceza Belli Oldu

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Jahrein hakkında iddianeme hazırlandı. Jahrein takma adlı Ahmet Sonuç'un 3 yıla kadar hapsi istendi.

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Jahrein Yeniden Cezaevine mi Giriyor? İstenen Ceza Belli Oldu

Sosyal medyada ‘Jahrein’ takma adıyla tanınan Ahmet Sonuç hakkında ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla istenen ceza belli oldu. Jahrein hakkında, 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Jahrein takma adlı Ahmet Sonuç hakkında "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Jahrein Yeniden Cezaevine mi Giriyor? İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 1

Sosyal medya yayınlarında "toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı" gereke gösterilerek gözaltına alınmasının ardından tutuklanan ve itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilen Ahmet Sonuç hakkındaki iddianame Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, sanık Ahmet Sonuç’un "toplum, akraba, aile ve çocuk ilişkilerinde ahlaki değerlere aykırı müstehcen konuşmaları içeren yayın yapmak suretiyle, üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı" belirtilerek, "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanması talebinde bulunuldu.

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