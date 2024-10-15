Bir Kent Bu Vahşeti Konuşuyor! Katiller Yine En Yakındakiler Çıktı... İşte Korkunç Cinayetin Planı

Kırıkkale 25 Eylül'den beri bu vahşetle çalkalanıyor. Evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in cansız bedeni ırmağın 7 metre derinliğinde bulundu. Soruşturma kapsamında Yalçıner'in kardeşleri, komşuları ve sevgilisi tutuklandı. Öte yandan Yalçıner'in tabancayla vurularak öldürüldükten sonra cesedinin tel ile kaldırım taşlarına bağlanıp, ırmağı atıldığı ortaya çıktı.

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Bir Kent Bu Vahşeti Konuşuyor! Katiller Yine En Yakındakiler Çıktı... İşte Korkunç Cinayetin Planı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner, 25 Eylül'de evinden ayrıldı. 19 gündür haber alınamayan Yalçıner için jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

KARDEŞLERİ, KOMŞULARI VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Yalçıner'in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Yalçıner'in kardeşleri Ş.G. ve Y.G., komşuları D.G. ve K.U. ile sevgilisi B.U. tutuklandı.

Bir Kent Bu Vahşeti Konuşuyor! Katiller Yine En Yakındakiler Çıktı... İşte Korkunç Cinayetin Planı - Resim : 1

CİNAYETİN ARKASINDA NE VAR?

Yapılan arama çalışmaları sonucunda Yalçıner'in 19 gün sonra Kızılırmak'ın Çeşnigir Köprüsü mevkiinde cesedi bulundu. Yalçıner'in cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Yalçıner'in, kardeşleriyle alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olduğu ve davanın son aşamaya geldiği öğrenildi.

Bir Kent Bu Vahşeti Konuşuyor! Katiller Yine En Yakındakiler Çıktı... İşte Korkunç Cinayetin Planı - Resim : 2

TABACAYLA ÖLDÜRÜLÜP CESEDİ KALDIRIM TAŞINA BAĞLANARAK IRMAĞA ATILMIŞ

Evli olan ve eşinden ayrı yaşayan Yalçıner’in tabanca ile vurularak öldürüldükten sonra cesedinin tel ile kaldırım taşlarına bağlanıp, ırmağı atıldığı belirlendi. Cesedi 7 metre derinlikte bulunan Yalçıner, otopsi işlemlerinin ardından Kırşehir'de toprağa verilecek.

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Kaynak: DHA

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