Naci Görür'den Elazığ'daki Depremle İlgili Açıklama: '6 Şubat'ın Tezahürü'

Elazığ'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'daki depremle ilgili açıklama yaptı.

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Naci Görür'den Elazığ'daki Depremle İlgili Açıklama: '6 Şubat'ın Tezahürü'

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından, "Bu depremler 6 Şubat depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü olarak ortaya çıkıyor" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gece saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Naci Görür, Elazığ'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Görür, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kavakköy-Sivrice/Elazığ’da 4,4 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Sivrice gölüne yakın. Bu depremler 6 Şubat depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü olarak ortaya çıkıyor."

AFAD Duyurdu: Elazığ'da 4,4 Büyüklüğünde DepremAFAD Duyurdu: Elazığ'da 4,4 Büyüklüğünde DepremGüncel

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