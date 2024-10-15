Narin Soruşturması Sil Baştan: Kameradaki 3 Dakikalık Sır

Diyarbakır Bağlar Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eyül sabahı Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma büyük bir titizlikle sürüyor.

KAMERADAKİ 3 DAKİKALIK SIR

Narin Güran'ın güvenlik kameralarına yakalandığı saat 15.15 olarak biliniyor ve soruşturma dosyasına bu şekilde girmişti. Ancak kameraların yapılan incelemesinde Narin'in son görüntüsünün kaydedildiği okulun güvenlik kamerasının 3 dakika ileride olduğu tespit edildi.

CİNAYETLE İLGİLİ 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Narin'in öldürülmesine ilişkin arabasında DNA örnekleri çıkan amcası Salim Güran tutuklandı. Narin'i dere altına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in amcası ve annesi arasında bir ilişkiye şahit olduğunu iddia etti. Narin'in annesi, kardeşi, kuzenleri ve çok sayıda yakını dahil 12 kişi tutuklandı. Narin'in görmemesi gereken bir şeyi gördü ihtimali üzerinde durulmasının ardından gelen Bahtiyar'ın itirafı dikkat çekti.

Daha da dikkat çeken bir gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün (14 Ekim) açıkladı. Tunç, HTS kayıtları ile cinayet öncesi, esnası ve sonrasında kimin kimle birlikte olduğunu oda oda öğrendiklerini söyledi.



Anne Yüksel Güran

"TÜBİTAK İNCELEMELERİ YAPILDI"

Tunç şunları ifade etti:

"Tutukluların yanı sıra adli kontrollü olan şüpheliler var yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı özellikle şüpheliler konusunda tekrar ifadelerin alınması söz konusu oldu tespit edilen kamera görüntüleri oldu bu görüntülerin TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı sonrasında narin kaybolduktan sonra evlerinin önüne kamera takanlar oldu bu kameralara giren o görüntülerde toplanıp dağılan ve o konuşmalarla ilgili TÜBİTAK incelemeleri yapıldı yine HTS kayıtları tespit edildi.



Ağabey Enes Güran

DARALTILMIŞ BAZ ÇALIŞMALARI

Geriye dönük o bölgede kimlerin kimlerle konuştuğu şüpheliler bakımından özellikle baz çakışmaları en son yapılan teknik çalışmalar çok önemliydi o daraltılmış baz çakışması dediğimiz bilirkişi incelemeleriyle çok önemli verilere de ulaşıldı.

"KİMLERLE KİMİN BERABER OLDUĞU BELİRLENDİ"

Hiç kimsenin şüphesi olmasın narin evladımızın katilleri yargı önünde hesap verecek şu anda teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş durumda son değerlendirmeleri cumhuriyet başsavcılığımız yapıyor ve iddianame hazırlığı süreci de başlamış durumda burada özellikle o daraltılmış baz çakışmalarında kimin hangi dakikada nerede olduğu hangi evin içerisinde kimlerle kimin beraber olduğu tek tek belirlenmiş durumda kimsenin şüphesi olmasın teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma yapıldı.



Amca Salim Güran - İtirafçı Nevzat Bahtiyar

"ODA ODA HERKESİN NEREDE OLDUĞU..."

Tabii dosya gizli soruşturma gizli kamuoyunda farklı yorumlar yapılabiliyor ifadelerden yola çıkarak televizyon ekranlarında özellikle o ifadeler yorumlanırken dosyayla ilgisi olmayan birtakım tahminler de yürütülüyor ama iddianame ortaya çıktığında kamuoyu toplum şunu görecek narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek ve tabii ki bunun kararını verecek olan bizler değiliz bu bir iddianame olacak soruşturma sonrasında toplanan deliller ışığında ortaya konulan bir iddianame neticede buna yargı karar verecek dava açıldıktan sonra o delilleri değerlendirecek olan o teknik verileri tekrar analiz edecek olan, gerekirse tekrar bilirkişi incelemesi yapacak olan elbette ki yargı yargı süreci de uzamadan tamamlanacaktır bunu tahmin ediyoruz özellikle daraltılmış baz çakışmalarıyla çok önemli verilere ulaşıldığını söyleyebiliriz oda oda herkesin nerede olduğu o baz kayıtlarında belli"

Kaynak: Sabah