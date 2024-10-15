Skandallar Bitmeden Bir de 'Lahmacun Çetesi' Ortaya Çıktı! Esnaf İsyanda, Sırra Kadem Basıyorlar

Son dönemlerde art arda gelen dolandırıcılık haberlerine bir yenisi daha eklendi. Toplu sipariş yalanıyla defalarca dolandırılan ve lahmacunun köftesi elinde kalan işletmeci isyan etti.

Son günlerde başının dolandırıcılarla dertte olduğunu aktaran belirten Arnavutköy'de bulunan restoran sahibi Savaş Öztürk yaşadığı olayları Show Haber'e anlattı.

500 lahmacun siparişi vererek restoranı dolandırmaya çalışan bir kişi, iddiaya göre kendisini lahmacun ustası olarak tanıtırken çocuğunun sünnet töreni için 500 adet lahmacun yaptırmak istediğini belirtti.

Lahmacunun tadına bakmak isteyen dolandırıcı, önce bir lahmacun siparişi verdi ve afiyetle yedikten sonra, üstüne bir de tatlı söyledi. Hem lezzet testi yapıp hem de planını devreye sokan adam, siparişi onayladıktan sonra ortadan kayboldu.

'ÇILDIRMAK ÜZEREYİM! ENAYİ GİBİ HİSSETTİM'

İki ayda 3 defa aynı yöntemle kandırıldığını açıklayan işletme sahibi hem şikayetçi olurken şu ifadelere yer verdi:

"Bu kaçıncı oluyor. Bu nereye kadar böyle gidecek? En son olan olayda artık kendimi enayi gibi hissettim. Çıldırmak üzereyim yani 120 tane lahmacunu yaptık elimizde patladı. Parayı peşin istesek 'Kaçıyor muyuz?' diyorlar. İstemesek bizden gidiyor."

Kaynak: Haber Merkezi