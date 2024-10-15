Bu Kez Güldürmedi! Öyle Bir Not Yazdı ki, Okuyan Her Kadın Hüngür Hüngür Ağladı

Bursa ve diğer birçok şehirde yoldan geçen insanlara şakalar yaparak hayatlarına renk katan Abdullah Çelik, son çekimlerinde dikkat çekici bir konuya el attı.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla, çiçekleri tek tek kadınlara dağıtan Çelik, her bir çiçeğin içine bıraktığı notlarla duygusal anlar yaşattı. Notları okuyan kadınların yüzlerindeki mutluluk, bazılarını gözyaşlarına boğdu.

“Yaşam, her kadının hakkıdır. Bu gül, bu mücadelenin ve sevginin simgesidir. İyi ki varsınız” yazılı notlar, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Çiçek verdiği kişilerin ağlamasına kıyamayan Çelik, onları teselli etmeye çalıştı.

‘ŞİDDETİN SON BULMASI GEREKİYOR’

Abdullah Çelik, bugüne kadar gerçekleştirdiği pek çok çekimle insanları güldürmeyi başardığını ifade ederken şu açıklamalarda bulundu:

“Genellikle herkesi güldürmeyi bir şekilde başarmıştım. Kadınlar biraz daha dikkatli olduğundan ne korkuyorlardı ne de gülüyorlardı. Son yaptığımız çekimlerde de onlara aldığımız çiçekleri takdim ederek bir nebze de mutlu olmalarını yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Farklı farklı notlar yazarak çiçekleri onlara verdik. Kimi mutlu olurken, kimi ise gözyaşlarını tutamadı. Bence kadınlara karşı yapılan bu şiddetin son bulması gerekiyor. İnşallah bir nebze de olsa onlara karşı bu duyarlılığı oluşturabilmişizdir.”

Kaynak: İHA