AFAD ve Kandilli Duyurdu! Sivas'ta Şiddetli Deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 14.17'de Sivas'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Gürün olan deprem çevre illerde de hissedildi.
İki depremle sallanan Elazığ'ın ardından bir deprem de Sivas'ta meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta saat 14.17'de merkez üssü Gürün olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 15, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2024-10-15
Saat:14:17:00 TSİ
Enlem:38.8725 N
Boylam:37.46972 E
Derinlik:11.08 km
Detay:https://t.co/NhOAjHDhnj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Korkutan deprem, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı. Kandilli'ye göre depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 15, 2024
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) https://t.co/QmFsGkUbPE
15.10.2024, 14:17:00 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem