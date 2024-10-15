AFAD ve Kandilli Duyurdu! Sivas'ta Şiddetli Deprem

İki depremle sallanan Elazığ'ın ardından bir deprem de Sivas'ta meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta saat 14.17'de merkez üssü Gürün olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Korkutan deprem, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı. Kandilli'ye göre depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem