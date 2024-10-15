Bigadiç Emniyeti Filosuna 5 Araç Kattı

Son model olan araçlar 2 asayiş 3 trafik aracı olarak hizmet verecek.

Hizmete giren araçlar Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törenle vatandaşlara tanıtıldı. Araç tanıtım törenine Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Akyol ve vatandaşlar katıldı. Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın “Yeni araçların Emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Allah, polisimizin ayağına taş değdirmesin. Daha güçlü bir polis teşkilatı ile vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: İHA