Kampüsteki Vahşette Yeni Detaylar... Katledilen Meliha Keskin'in Hikayesi Yürek Burktu!

Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde, 39 yaşındaki Meliha Keskin, 5 yıl önce boşandığı Ferhat Karakaya tarafından öldürüldü. Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde meydana geldi. Burada Türk Halkbilimi öğrencisi olan 3 çocuk annesi Meliha Keskin, fakülte binasının girişinde boşandığı eşi Ferhat Karakaya tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

PİŞKİN SAVUNMA

Birçok suçtan kaydı bulunduğu belirtilen Ferhat Karakaya'nın emniyetteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söylediği ve "Namusumu temizledim" dediği öğrenildi. Karakaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELEKTRONİK KELEPÇE TEDBİRİ UYGULANMIŞ

Öte yandan Ferhat Karakaya’nın Meliha Keskin’den boşandıktan sonra başka biriyle birliktelik yaşadığı ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Ayrıca Ferhat Karakaya’ya yaklaşık 1 yıl boyunca elektronik kelepçe tedbiri uygulandığı, Meliha Keskin’in yenileme talebi olmaması üzere devam etmediği öğrenildi.

ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI

17 yaşındayken Ferhat Karakaya ile evlenen Keskin’in hayalinin öğretmenlik olduğu ve boşandıktan sonra tekrar üniversiteye döndüğü belirlendi. Meliha Keskin'in 3 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı bildirildi.

Meliha Keskin

Meliha Keskin’in babası İsmail Keskin, "Ferhat’ın kızımdan boşandıktan sonra başka biriyle yaşadığını duyduk. Kızımı çok aldattı. Olayı devamlı iyi tarafa çevirdik ama olmadı. Üniversitede son sınıfta okuyordu. Bundan sonra davanın takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: DHA