İstanbul'da Yağış Başladı! Trafik Kilit

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) günlerdir uyardığı kuvvetli sağanak yağış, İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Yağmurun başlamasıyla birlikte trafik adeta kilitlendi. Megakentte akşam yoğunluğu yüzde 87’e ulaşırken, uzmanlardan “evinize erken dönün” uyarısı geldi.

İstanbul’da 16.00 itibarıyla etkisini artıran sağanak yağış, özellikle Avrupa Yakası’nda Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü civarında başladı. Yağış, kısa sürede kentin geneline yayıldı. İş çıkış saatine denk gelen kuvvetli sağanak, trafiği felç etti. Şehrin birçok noktasında uzun araç kuyrukları oluştu, bazı bölgelerde su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 87’E ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, saat 17.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87’e yükseldi. Özellikle D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantı yollarında araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

“EN YOĞUN SAATLER 18.00 – 21.00 ARASI”

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, akşam saatlerine dikkat çekerek, “Yağış 18.00 civarında şehir merkezine girecek. En yoğun olacağı saatler 18.00 ile 21.00 arası. İstanbulluların mümkünse evlerine erken dönmesi gerekiyor. Yağışla birlikte trafik çok yoğunlaşacak. Su baskınları ve taşkınlar yaşanabilir, dikkatli olunmalı” ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN EĞİTİM KARARI

İstanbul Valiliği de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle, bugün saat 16.00 itibarıyla eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi