Üniversitede Kadın Cinayeti! Pompalı Tüfekle Öldürdü

Kadın cinayetlerinin son adresi Kayseri oldu. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi Meliha Keskin (39) fakülte binasının öğrenci girişinde 5 yıl önce ayrıldığı F.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Keskin, ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keskin'in cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CİNAYETTEN SONRA KAÇTI

Şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 800 metre ileride trafik polisleri tarafından silahıyla yakalandı.

Bu arada olay yerinde ölen kadının çantası ve ders kitapları dikkati çekti. Keskin'in 3 çocuk annesi ve üniversitede dördüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

Cinayetin ardından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) rektörlüğünden açıklama geldi. "Bu elim olay yalnızca üniversitemizi değil, şehrimizi ve ülkemizi de derinden yaralamıştır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erciyes Üniversitesi olarak bugün kampüsümüzde yaşanan menfur saldırı sonucu bir öğrencimizin hayatını kaybetmesinden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm üniversite camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Olayın ardından emniyet güçleri ve adli makamlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket edilmekte olup, süreç tüm yönleriyle yakından takip edilmektedir. Üniversitemiz yönetimi olarak olayın en hızlı ve sağlıklı biçimde aydınlatılması için tüm desteği vermekteyiz. Bu elim olay yalnızca üniversitemizi değil, şehrimizi ve ülkemizi de derinden yaralamıştır.

Rektörlüğümüz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği konusunda hiçbir taviz vermeden gerekli tüm güvenlik tedbirlerini uygulamaya devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet, insanlık onuruna yönelmiş en büyük tehditlerden biridir. Kadına yönelik her türlü şiddeti en güçlü şekilde kınıyor, bu tür insanlık dışı eylemlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Erciyes Üniversitesi olarak bu konuda farkındalık oluşturmak ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz. Yaşamını yitiren öğrencimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm üniversitemize başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA-DHA-İHA