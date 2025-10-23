Üniversitede Kadın Cinayeti! Pompalı Tüfekle Öldürdü

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi öğrencisi Meliha Keskin, fakülte binasının öğrenci girişinde 5 yıl önce ayrıldığı F.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlının cinayetten sonra kaçtığı anlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadın cinayetlerinin son adresi Kayseri oldu. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi Meliha Keskin (39) fakülte binasının öğrenci girişinde 5 yıl önce ayrıldığı F.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Keskin, ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üniversitede Kadın Cinayeti! Pompalı Tüfekle Öldürdü - Resim : 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keskin'in cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Üniversitede Kadın Cinayeti! Pompalı Tüfekle Öldürdü - Resim : 2

CİNAYETTEN SONRA KAÇTI

Şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 800 metre ileride trafik polisleri tarafından silahıyla yakalandı.

Üniversitede Kadın Cinayeti! Pompalı Tüfekle Öldürdü - Resim : 3

Bu arada olay yerinde ölen kadının çantası ve ders kitapları dikkati çekti. Keskin'in 3 çocuk annesi ve üniversitede dördüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

Cinayetin ardından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) rektörlüğünden açıklama geldi. "Bu elim olay yalnızca üniversitemizi değil, şehrimizi ve ülkemizi de derinden yaralamıştır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erciyes Üniversitesi olarak bugün kampüsümüzde yaşanan menfur saldırı sonucu bir öğrencimizin hayatını kaybetmesinden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm üniversite camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Olayın ardından emniyet güçleri ve adli makamlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket edilmekte olup, süreç tüm yönleriyle yakından takip edilmektedir. Üniversitemiz yönetimi olarak olayın en hızlı ve sağlıklı biçimde aydınlatılması için tüm desteği vermekteyiz. Bu elim olay yalnızca üniversitemizi değil, şehrimizi ve ülkemizi de derinden yaralamıştır.

Üniversitede Kadın Cinayeti! Pompalı Tüfekle Öldürdü - Resim : 4

Rektörlüğümüz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği konusunda hiçbir taviz vermeden gerekli tüm güvenlik tedbirlerini uygulamaya devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet, insanlık onuruna yönelmiş en büyük tehditlerden biridir. Kadına yönelik her türlü şiddeti en güçlü şekilde kınıyor, bu tür insanlık dışı eylemlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Erciyes Üniversitesi olarak bu konuda farkındalık oluşturmak ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz. Yaşamını yitiren öğrencimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm üniversitemize başsağlığı diliyoruz."

Çankırı'da Kadın Cinayeti: Boşandıktan 7 Ay Sonra ÖldürdüÇankırı'da Kadın Cinayeti: Boşandıktan 7 Ay Sonra ÖldürdüGüncel

Manisa'da Kadın Cinayeti: Eşini Tüfekle Vurarak ÖldürdüManisa'da Kadın Cinayeti: Eşini Tüfekle Vurarak ÖldürdüGüncel

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
Kadın cinayetleri Kayseri
Son Güncelleme:
Bakan Uraloğlu'ndan Pakistan'da Kritik Temaslar Bakan Uraloğlu'ndan Pakistan'da Kritik Temaslar
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Kayyıma Gerekçe Olmuştu: Ahmet Türk Beraat Etti Kayyıma Gerekçe Olmuştu, Beraat Etti
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor
Merkez Bankası Ekim Ayı Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Ekim Ayı Faiz Kararını Açıkladı
Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi! Asgari Ücretin 9 Katına Çıkacak Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi
Faiz Kararı Öncesi Türkiye İçin Dikkat Çeken 'Kredi Notu' Açıklaması Faiz Kararı Öncesi Türkiye İçin Dikkat Çeken 'Kredi Notu' Açıklaması
Meteoroloji Alarm Verdi! Lodosla Birlikte Geliyor: Önümüzdeki 3 Güne Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi! Lodosla Birlikte Geliyor: Önümüzdeki 3 Güne Dikkat!