Otokar Avrupa’ya Açılıyor! Savunmada Türk Rüzgarı Esecek

Türk savunma sanayiinde tarihi adım! Otokar, Slovenya merkezli Guardiaris firmasıyla stratejik ortaklık anlaşması imzalayarak Avrupa’ya yüksek teknoloji ihracatının kapılarını araladı. Yeni işbirliğiyle Türkiye, askeri simülasyon ve eğitim teknolojilerinde dünya sahnesinde söz sahibi olmayı hedefliyor.

Türk savunma sanayii, uluslararası alanda işbirliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Zırhlı kara araçları alanında dünya çapında tanınan Otokar, askeri eğitim ve simülasyon teknolojilerinde uzman Slovenya merkezli Guardiaris firmasıyla stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Malezya’da düzenlenen SIDEC 2025 Uluslararası Savunma Fuarı’nda yapılan anlaşma kapsamında iki şirket, askeri araç simülatörlerinin geliştirilmesi, teknik bilgi paylaşımı, ortak AR-GE çalışmaları ve uluslararası tanıtım faaliyetleri gibi alanlarda birlikte hareket edecek.

Yetkililer, bu anlaşmanın Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki yazılım ve simülasyon kapasitesini ciddi ölçüde artıracağını vurguladı. Guardiaris’in sanal ve karma gerçeklik (VR-MR) sistemlerindeki deneyimi, Otokar’ın Cobra II ve Arma 8x8 gibi araç platformlarında kullanılacak gelişmiş eğitim sistemleriyle entegre edilecek.

Otokar, geçtiğimiz yıl Afrika’da bir ülkeye Arma 8x8 simülatörü teslim etmiş, ardından Cobra II araçları için de yeni siparişler almıştı. Guardiaris işbirliğiyle birlikte şirketin, eğitim, tatbikat ve operasyonel hazırlık alanlarında küresel ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşması bekleniyor.

Uzmanlara göre bu adım, Türkiye’nin savunma diplomasisi açısından da büyük önem taşıyor. Avrupa’da rekabetin arttığı bir dönemde yapılan anlaşma, Türkiye’nin yüksek teknolojiye dayalı ihracat gücünü ve stratejik ortaklık kapasitesini daha da ileriye taşıyacak.

