Çankırı'da Kadın Cinayeti: Boşandıktan 7 Ay Sonra Öldürdü

Türkiye'de giderek artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Çankırı'da sabah evden işe gitmek için çıkan İlknur Kertlez mart ayında ayrıldığı ayrıldığı Selami Y. tarafından öldürüldü. Selami Y.'nin uzaklaştırma kararını da ihlal ettiği öğrenildi.

Kadın cinayetlerinin son adresi Çankırı oldu. Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Kertlez (40), sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıktığı sırada ayrıldığı Selami Y. (43) tarafından bıçaklandı. Olay yerinden kaçan Selami Y., Yapraklı Karayolu kenarında bıçakla kendine zarar verdi.

Çankırı'da Kadın Cinayeti: Boşandıktan 7 Ay Sonra Öldürdü - Resim : 1

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlknur Kertlez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Selami Y. ise hastanede tedavi altına alındı.

Çankırı'da Kadın Cinayeti: Boşandıktan 7 Ay Sonra Öldürdü - Resim : 2

UZAKLAŞTIRMA KARARINI DA İHLAL ETMİŞ

İlknur Kertlez'in 18 Ekim 2024 tarihinde kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından, 21 Ekim 2024 tarihinde ise tehditten Selami Y. hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve alınan koruma tedbirlerini ihlal eden Selami Y.'nin 3 gün zorlama hapsi ile cezalandırıldığı öğrenildi.

İlknur Kertlez ile Selami Y.'nin 10 Mart tarihinde boşandıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kadın cinayetleri Çankırı
ÇOK OKUNANLAR
