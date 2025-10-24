İstanbul'da Vapur ve Teleferik Seferleri iptal

İstanbul'da etkili olan fırtına ve beklenen sağanak nedeniyle teleferik ile bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da Vapur ve Teleferik Seferleri iptal
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı. Teleferik ve bazı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar, Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."

Kaynak: AA

