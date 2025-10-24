Valilik Duyurdu! İstanbul'da Eğitime Yağmur Tatili

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Valiliği, bugün öğleden sonra başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek için ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitimin tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa Yakasında başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitim tatil edilmiştir. Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır."

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen; yağış öncesinde kritik bir açıklamada bulunarak, "İstanbullular Bugün evinize erken gidin" dedi.

Şen açıklamasında, "Bugün 15:00 den sonra Trakya'dan başlayacak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli. ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar yaşamda olumsuzluklar yapabilir. dikkatli ve tedbirli olunmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi