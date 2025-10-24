Polis Merkezindeki Cinayette Flaş Gelişme

Konya’da Enes K., kuzenini taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar B.’yi polis merkezinde bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Serdar B., müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Enes K. ve babası Seyfettin K. tutuklandı.

Son Güncelleme:
Polis Merkezindeki Cinayette Flaş Gelişme
Olay, dün saat 01.00 sıralarında Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Serdar B., R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin K. ve oğlu Enes K., polis merkezine gitti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Enes K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan Serdar B.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Serdar B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Serdar B., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Enes K. ve babası Seyfettin K., polis tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyet Genel Müdürlüğü, olayın polis merkezinde gerçekleşmesi üzerine 2 müfettiş görevlendirerek, soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Enes K. ve babası Seyfettin K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Konya Cinayet
