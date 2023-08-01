İstanbul'da mide bulandıran görüntü: Tepsilerin içinde gezdi!

İstanbul Fatih Sirkeci'deki bulunan bir börekçinin önünden geçen vatandaş, börek tepsisinin üzerinde gezen fareyi görüntüledi. Öte yandan, dükkanda hijyen kurallarının da hiçe sayıldığı görüntülere yansıdı.

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İstanbul Fatih Sirkeci'deki bir börekçide, farenin tepsilerin içerisindeki yiyecek kırıntılarını yediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, börekçinin önünden geçen şahıs, bir farenin börek tepsisinde gezdiğini fark etti. Bu manzara karşısında şoke olan vatandaş, farenin tepsideki börek kırıntılarını yediğini görünce, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kapalı olan dükkanının vitrininden çekilen görüntülerde farenin tezgahta dolaştığı görüldü.

BÖREK KIRINTILARINI YEDİ

Görüntülerde, farenin tezgahtaki tepsi içerisindeki börek kırıntılarını yiyerek karnını doyurduğu ve daha sonra tezgah üzerindeki diğer tepsilerin üzerinde dolaştığı görülüyor.

Öte yandan, dükkanda hijyen kurallarının da hiçe sayıldığı görüntülere yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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