Büyük talep görüyor: Bu altın yatırım aracı değil, içmek için alıyorlar!

Bursa'da altın imalatçısı Ekrem Filiz, imalat işini bırakarak altını içilebilir hale getirdi.

Ürettiği altın tozuna Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ek gıda takviyesi izni alan Filiz, bir çok hastalığa faydasının olduğunu belirttiği altın tozlarının Türkiye'nin pek çok ilinden ve yurt dışından talep gördüğünü söyledi.

"YARARLI MİNARELLERİ BIRAKIYORUZ"

Altının içerisindeki siyanürün imha edilip yararlı minerallerin bırakıldığına dikkat çeken Filiz, "Bu işi 7 yıldır yapıyoruz. Daha sonra bunu bir sektöre dönüştürdük. Madenleri suda eriyebilir toz hale getirdik. Bakanlık bu ürüne toz olarak satışına izin veriyor. Sıvısını ayrıca yanında veriyoruz. Alan kişiler tozla sıvıyı karıştırıp içiyorlar. Bu ürün Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ek gıda takviyesi olarak onaylı bir üründür. Biz yapmış olduğumuz işlemle altının içindeki siyanürü imha edip içindeki yararlı mineralleri bırakıyoruz. İçilebilir altın manna tozu olarak bilinir. Ürettiğimiz bu ürün yurt içi ve yurt dışından talep görüyor" dedi.

GRAMI BİN 400 TL

Altın tozu, yarım ve bir gram olarak satışa sunuluyor ve gramı bin 400 liradan satılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem