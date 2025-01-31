İstanbul’da Kabus Büyüyor, 'Sahte İçki' Bir Can Daha Aldı

Sahte içki ölümlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Fatih’te içki alan bir şahsın tükettiği içkinin sahte çıkması nedeniyle hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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İstanbul’da Kabus Büyüyor, 'Sahte İçki' Bir Can Daha Aldı

Salı günü, İstanbul Fatih’te evli ve 5 çocuk babası yabancı uyruklu Nidal Mahdi, içki satın aldı. İçki tükettikten sonra rahatsızlanan Mahdi, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mahdi, hayatını kaybetti. Mahdi’nin sahte alkolden zehirlendiği tespit edildi.

İstanbul’da Kabus Büyüyor, 'Sahte İçki' Bir Can Daha Aldı - Resim : 1

38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak 38’e yükselmişti. Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 92 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurmuş, metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 38'i hayatını kaybetmişti. Tedavisi tamamlanan 8 kişi ise taburcu edildi.

İstanbul’da Kabus Büyüyor, 'Sahte İçki' Bir Can Daha Aldı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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