Sahte İçki Skandalı İl İl Geziyor, Ölen Yaşlı Adamın Evinde ‘Pet Şişe’ Bulundu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi'nde 52 yaşındaki Sami Günebakan hareketsiz şekilde bulundu. Yakınlarının bir süredir haber alamadığı Günebakan’ın ‘sahte içki’ nedeniyle öldüğü iddia edildi. Yaşlı adamın evinde sahte alkolün konulduğu pet şişeleri bulundu.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Yakınları ve arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Günebakan’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kaynak: İHA