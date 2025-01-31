Trabzonspor Taraftarı Minik Tom İçin Çağrı: Tribünde Maç İzlemek İstiyor

Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu, 2 aylıkken sahiplenip, 'Tom' adını verdiği kedisine ilgiyle bakıyor. Yolcu, özel tasarımlı bordo mavili forma giydirip, kaşkol taktığı kedisini omzunda gezdiriyor.

Trabzonspor'un forma tanıtım reklamında rol almasıyla sevimli figür haline gelen 'Tom'un videoları, sosyal medyada da ilgi odağı oluyor. Ünü yurt dışına kadar ulaşan 'Tom', sahibiyle ekran başına geçerek Trabzonspor'un maçlarını izliyor. Yolcu, evcil hayvanların stadyuma girişine izin verilmediği için 'Tom' ile birlikle tribünde maç izleyemiyor.

'Tom'un fotoğrafının yer aldığı, üzerine ‘Ben ne zaman stada gireceğim?' ve 'Trabzonspor’un reklam yüzünü hiç merak ettiniz mi?' yazılı afişleri, sokakta aydınlatma direklerine yapıştıran Evren Yolcu, kulüp yetkililerinden destek istiyor.

'TRİBÜNDE İZLEMEK İSTİYORUZ'

Kedisi 'Tom' ile birlikte tribünde maç izlemek istediğini söyleyen Yolcu, şöyle konuştu:

"Trabzonspor’un yeni forma tanıtımında reklam filmi için bizi çağırmışlardı. Çok heyecanlanmıştık. Çok güzel oldu. Trabzonspor maçlarını kurulan dev ekranlarda ve evde izliyoruz. 'Tom' ile birlikte maçları statta izleyebilmek için Trabzonspor'dan bir talebimiz oldu. Birkaç kez de bu isteğimizi yineledik. İnşallah bu kez sesimizi duyarlar.

Onunla tribünde ya da uygun bir yerde bir maç dahi olsa izlemek istiyoruz. Taraftar olarak orada bulunup, destek olmak istiyoruz. Bundan gurur duyuyorum. Etrafımdakilerin 'Tom'u sevmesi çok hoşuma gidiyor. Rakip takım taraftarı bile 'Tom'u takip ediyor. Hayatında hiç Trabzon’a gelmemiş insanlar bile 'Tom'u merak ediyor. Fenerbahçeli bir aile var, 'Tom'u takip ediyor ve seviyorlar. Bu sevgi ve ilginin birleştirici olduğunu düşünüyorum."

AFİŞLER HAZIRLADI

Stada kedisiyle girme isteğini duyurmak için afişler hazırladıklarını anlatan Yolcu, "Yeğenimle çalışma yaptık. 'Tom'un stada girebilmesi için afişler bastırıp sokaklara astık. İnşallah Trabzonspor da bize gereken cevabı verir" diye konuştu.

Kaynak: DHA